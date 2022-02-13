Апсет месяца. Райдер неожиданно победил Джейкобса

Даниэль не смог совладать с прессингом оппонента

Даниэль Джейкобс, Джон Райдер / Фото: Matchroom Boxing

В Лондоне в отборочном поединке за претендентство на пояс WBA во втором среднем весе экс-чемпион мира американец Даниэль Джейкобс (37-4, 30 КО) проиграл британцу Джону Райдеру (30-5, 16 КО).



Американец с первого раунда начал работать на дистанции за счет своего джеба, хука и ударов по корпусу. Райдер в ответ пытался сокращать дистанцию и атаковать боковыми, апперкотами и оверхендами.

Уступив в первой половине боя Райдер после экватора взвинтил темп, к чему Джейкобс не был готов. Джон выровнял ход поединка и все чаще вынуждал оппонента ввязываться в рубки, где вырывал эпизоды.

К концу боя всегда осторожный Джейкобс сильно устал под прессингом и начал пропускать все больше ударов. По итогам 12 раундов двое из трех судей отдали победу Райдеру: 115:113, 115:113 – Райдер, 115:113 – Джейкобс.