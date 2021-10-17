Апсетище! Майки Гарсия проиграл Мартину

Бывший чемпион мира в четырех весовых категория потерпел второе поражение в карьере

Фото: DAZN

Бывший чемпион мира в четырех весовых категория Майки Гарсия (40-2, 30 КО) потерпел второе поражение в карьере. Американец сенсационно проиграл испанцу Сандору Мартину (39-2, 13 KO).

10-раундовый бой прошел в договорном весе (до 65,8 кг) и должен был стать проходным для Гарсии, который в предыдущий раз боксировал 29 февраля 2020 года.

В реальности Мартин с первых раундов начал давать конкурентное противостояние фавориту, забирая поединок решением судей. Казалось, к финальным раундам Гарсия активизируется, но он был неожиданно пассивен.

Как итог – победа Мартина решением большинства судей (95-95, 97-93, 97-93). Сенсация года в боксе! До боя букмекеры давали на Гарсию коэффициент 1,05, на его соперника – больше 12.

Это поражение стало вторым в карьере Гарсии после неудачи в бою с Эрролом Спенсом.

Видеообзор поединка:

Напомним, еще несколько лет назад американец выступал в легком весе, где долго обсуждался его возможный поединок с Василием Ломаченко. Однако боксеры пошли разными путями: украинец попытался стать абсолютным чемпионом мира, а американец снискать славу покорителя множества весовых категорий. Пока что у обоих это получается не очень.