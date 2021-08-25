Арреола – о третьем поединке Уайлдер – Фьюри: «Деонтей сделает все, чтобы восстановить свою репутацию»

Американский ветеран уверен в победе соотечественника в грядущем бою с «Цыганским Королем»

Крис Арреола / фото - boxingscene.com

Бывший претендент на чемпионский титул в супертяжелом весе американец Крис Арреола (38-7-1, 33 КО) в очередной раз заявил, что он уверен в победе соотечественника Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 KO) в третьем бою с действующим чемпионом мира по версии WBC в его весовой категории британцем Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 KO).

Американца цитирует издательство boxingscene.com:

«Уайлдер выиграет, у меня нет сомнений. Первый их бой был равным и мог пойти в любом направлении. Если бы Деонтей не отправил Тайсона в нокдауны, то можно было бы сказать, что Фьюри легко победил. В реванше Уайлдер получил сильный пинок под зад. Деонтею есть что доказывать. Думаю, он сделает все возможно, чтобы восстановить свою репутацию. Так что я склоняюсь в сторону Уайлдера. Как бы не закончилось это противостояние, нокаутом или решением, победителем будет Деонтей».

Крис Арреола дал прогноз на третий бой Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри.