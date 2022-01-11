Арреола: «Руис ни за что не победит Фьюри»

Крис Арреола / фото - boxingscene.com

Ветеран супертяжелого веса Крис Арреола (38-7-1, 33 KO) в интервью YouTube-каналу ESNEWS заявил, что бывший чемпион мира Энди Руис (34-2, 22 КО) из Мексики не сможет победить британского обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO).

Вы видели мой бой с Руисом, так ведь? Я считаю себя хорошим супертяжеловесом, но Фьюри намного лучше меня. Я признаю, что Тайсон лучше меня, а вы говорите, что он проиграет Руису? Нет, черт побери. Я поставлю на это деньги. Впрочем, у меня нет ничего против Энди, потому что он победил меня».