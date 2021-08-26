Арреола: «Ставлю на Планта в бою против Альвареса»
Возрастной супертяжеловес Крис Арреола (37-8-1, 33 КО) поделился ожиданиями от боя Сауля Альвареса (56-1-2, 38 КО) против Калеба Планта (21-0, 12 КО). Американец считает своим фаворитом андердога боя, обладателя пояса IBF Планта. Слова Арреола приводит Boxing News 24.
«Я ставлю на Калеба Планта. Он такой же крупный, как и Канело. Он обладает хорошей мощью, и отлично защищается.
И у Канело все это есть. Прямо сейчас он лучший боец в мире, но каким Канело подойдет к этому бою? Не воспринимает ли он Планта слишком легко?
Я знаю точно, что Плант настроен максимально серьезно. Канело, наверняка, не будет его недооценивать, но что-то подсказывает, что он все-таки слегка преуменьшает истинность проблемы, с которой ему предстоит столкнуться в ринге.
Я в восторге от боксерских навыков Планта. У него действительно быстрые руки и великолепные рефлексы. И мне нравится Канело. Он один из лучших бойцов в мире, точка».
Поединок Канело – Плант должен состояться 6 ноября.
Калеб ранее вакцинировался от коронавируса, чтобы не упустить шанс объединить титулы.
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