Арреола: «Ставлю на Планта в бою против Альвареса»

Крис Арреола / фото - PBC

Возрастной супертяжеловес Крис Арреола (37-8-1, 33 КО) поделился ожиданиями от боя Сауля Альвареса (56-1-2, 38 КО) против Калеба Планта (21-0, 12 КО). Американец считает своим фаворитом андердога боя, обладателя пояса IBF Планта. Слова Арреола приводит Boxing News 24.

И у Канело все это есть. Прямо сейчас он лучший боец в мире, но каким Канело подойдет к этому бою? Не воспринимает ли он Планта слишком легко?

Я знаю точно, что Плант настроен максимально серьезно. Канело, наверняка, не будет его недооценивать, но что-то подсказывает, что он все-таки слегка преуменьшает истинность проблемы, с которой ему предстоит столкнуться в ринге.

Я в восторге от боксерских навыков Планта. У него действительно быстрые руки и великолепные рефлексы. И мне нравится Канело. Он один из лучших бойцов в мире, точка».