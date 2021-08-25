Арреола высказался о бое Угас – Спенс

Американский ветеран уверен, что его соотечественнику придется непросто в поединке с кубинцем

Крис Арреола / фото - boxingscene.com

Экс-претендент в супертяжелом весе, американский ветеран Крис Арреола (38-7-1, 33 КО) в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV заявил, что обладателю титулов WBC/IBF в полусреднем весе (до 66.7 кг) Эрролу Спенсу (27-0, 21 КО) придется непросто в объединительном бою против «суперчемпиона» WBA Йордениса Угаса (27-4, 12 КО).

По мнению Арреолы, стили бойцов отлично подойдут для зрелищного противостояния.

«Для Угаса открылось немало дверей. И одна из них ведет к Эрролу Спенсу. Почему нет? Если он считает, что справится, то почему бы и нет. Сделайте этот бой. Было бы весело, без сомнений. Спенс очень техничный боец, и он обязательно изучит бои Угаса. Ему нужно показывать лучшее выступление».

Крис Арреола считает, что Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 КО) пора на пенсию.