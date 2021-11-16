Далакян о бое с Консепсьоном: «Мы работали достаточно, и я готовлюсь к 12 раундам»
Артем Далакян vs Джейсон Куигли. Онлайн трансляция
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00:20
20 ноября в Киеве состоится поединок чемпиона по версии WBA в наилегчайшем весе (до 50,8 кг) Артема Далакяна (20-0, 14 КО) против Луиса Консепсьона (39-8, 28 КО).
Ранее Далакян и Консепсьон провели дебютную битву взглядов перед очным поединком.
Следите за прямой текстовой онлайн трансляцией боя в этой новости. Примерное начало поединка – 21:00.
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