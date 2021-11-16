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21:45 Босния и Герцеговина - Украина -:- Запланирован
21:45 Финляндия - Франция -:- Запланирован
21:45 Чехия - Эстония -:- Запланирован
21:45 Уэльс - Бельгия -:- Запланирован
21:45 Гибралтар - Латвия -:- Запланирован
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21:45 Нидерланды - Норвегия -:- Запланирован
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02:00 Вашингтон Уизардз - Нью-Орлеан Пеликанс 105:100 Окончен
02:30 Атланта Хоукс - Орландо Мэджик 129:111 Окончен
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02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован
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02:00 Питтсбург Пингвинс - Баффало Сэйбрс -:- Запланирован
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Нэшвилл Предаторс -:- Запланирован
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02:00 Детройт Пистонс - Индиана Пэйсерс -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Никс - Орландо Мэджик -:- Запланирован
02:30 Атланта Хоукс - Бостон Селтикс -:- Запланирован
02:30 Бруклин Нетс - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
02:30 Майами Хит - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Запланирован
02:30 Милуоки Бакс - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Сакраменто Кингз -:- Запланирован
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
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Артем Далакян vs Джейсон Куигли. Онлайн трансляция

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Бокс Профессиональный бокс
00:20
Артем Далакян vs Джейсон Куигли. Онлайн трансляция

20 ноября в Киеве состоится поединок чемпиона по версии WBA в наилегчайшем весе (до 50,8 кг) Артема Далакяна (20-0, 14 КО) против Луиса Консепсьона (39-8, 28 КО).

Ранее Далакян и Консепсьон провели дебютную битву взглядов перед очным поединком.

Следите за прямой текстовой онлайн трансляцией боя в этой новости. Примерное начало поединка – 21:00.

Карен Агабекян
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