Боб Арум ждет, что Канело с мая по сентябрь 2022-го подерется с Бетербиевым или Смитом
Артур Бетербиев – Маркус Браун. Онлайн трансляция
Все главные события боя на XSPORT.ua
13:47
Артур Бетербиев vs Маркус Браун
18 декабря в Монреале (Канада) состоится поединок чемпиона мира в полутяжелом весе россиянина Артура Бетербиева (16-0, 16 КО) и американца Маркуса Брауна (15-2, 11 КО).
Бетербиев в марте выиграл техническим нокаутом бой у малоизвестного немца Адама Дайнеса. Браун в апреле победил решением судей Дениса Грачева.
Следите за прямой текстовой онлайн трансляцией боя в этой новости. Примерное начало поединка – 05:30.
Комментарии 0