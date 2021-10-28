Арум: «Альварес намекнул мне, что Бетербиев будет хорошей возможностью»

Канело может снова подняться в полутяжелый вес

Фото: La Pelotita

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум поделился мнением о том, возможно ли организовать бой самого кассового боксера современности Сауля Альвареса (56-1-2, 38 КО) против чемпиона мира WBC, IBF в полутяжелом весе Артура Бетербиева (16-0, 16 КО).

Вы говорили, что никто не побьет его в 72,6 кг и 76,2 кг, он и его команда упоминали Бетербиева в 79,4 кг. Не будет ли это слишком для него?

Канело повезло с отличным человеком в боксе, его тренером Эдди Рейносо. Если Эдди согласится на этот бой, значит он верит, что Канело владеет талантом, чтобы побить Бетербиева. Если Эдди не скажет: «О'кей» бою, значит, Канело не готов к 79,4 кг и такому панчеру, как Бетербиев. Может быть, это слишком. Я не знаю, о чем они думают, Я знаю, что Канело сказал, сидя рядом возле меня на поединке Вальдеса. Он намекнул мне, что Бетербиев будет хорошей возможностью. Будет ли это следующим боем или в будущем – я не знаю. Бетербиев дерется 17 декабря в Монреале против Маркуса Брауна – претендента номер один. И я знаю, что Бетербиев хотел бы бой против Канело.

Что вы думаете о таком бое? Не слишком ли это для Канело по вашему мнению?

Я не знаю. Я просто не знаю. Единственный, кто знает – это Эдди Рейносо. И необязательно они могут спрогнозировать исход. Канело – боец и он, вероятно, согласится подраться даже с Тайсоном Фьюри.

6 ноября Альварес подерется против Калеба Планта за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе. Если мексиканцу удастся победить, а в этом практически нет сомнений, то он, наверняка, в поисках новых вызовов поднимется в полутяжелый дивизион.

Единственный бой, который может заинтересовать Канело в нынешней категории – третий поединок с Геннадием Головкиным, однако для этого уже GGG придется подняться в весе.

Что касается Бетербиева, то он недавно признался, что победа над украинцем Александром Гвоздиком была самой знаковой в его карьере.