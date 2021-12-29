Арум: «Не было никаких конкретных разговоров по поводу боя Бетербиев – Канело»
Арум: «Бивол – очень хороший, но скучный боксер»
Промоутер скептически относится к поединку между россиянином и Бетербиевым
29 декабря 09:25
Боб Арум / фото - boxingscene.com
Боб Арум, промоутер обладателя титулов WBC/IBF в полутяжелом весе Артура Бетербиева (17-0, 17 KO), в интервью YouTube-каналу iFL TV заявил, что его подопечный навряд ли в следующем поединке проведет унификацию с чемпионом мира по версии WBA Дмитрием Биволом (19-0, 11 КО).
«На самом деле в этом поединке нет изюминки. Бивол – очень хороший, но скучный боксер. Люди наблюдают за полутяжелым дивизионом и хотят видеть перестрелки, как в последнем бою Бетербиева против Маркуса Брауна или как в грядущем поединке Джо Смита против Каллума Джонсона. Бивол – превосходный боксер, однако за ним скучно наблюдать».
Боб Арум выразил сомнение в том, что Артур Бетербиев проведет следующий поединок против абсолютного чемпиона мира во втором среднем дивизионе Сауля Альвареса (57-1, 39 КО).