Арум: «Бивол – очень хороший, но скучный боксер»

Промоутер скептически относится к поединку между россиянином и Бетербиевым

Боб Арум / фото - boxingscene.com

Боб Арум, промоутер обладателя титулов WBC/IBF в полутяжелом весе Артура Бетербиева (17-0, 17 KO), в интервью YouTube-каналу iFL TV заявил, что его подопечный навряд ли в следующем поединке проведет унификацию с чемпионом мира по версии WBA Дмитрием Биволом (19-0, 11 КО).

«На самом деле в этом поединке нет изюминки. Бивол – очень хороший, но скучный боксер. Люди наблюдают за полутяжелым дивизионом и хотят видеть перестрелки, как в последнем бою Бетербиева против Маркуса Брауна или как в грядущем поединке Джо Смита против Каллума Джонсона. Бивол – превосходный боксер, однако за ним скучно наблюдать».

Боб Арум выразил сомнение в том, что Артур Бетербиев проведет следующий поединок против абсолютного чемпиона мира во втором среднем дивизионе Сауля Альвареса (57-1, 39 КО).