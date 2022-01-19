Арум: «Бой Камбососа с Ломаченко в Австралии будет гораздо крупнее, чем с Хэйни»

Промоутер работает над организацией поединка для украинца

Боб Арум / фото - boxingscene.com

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум убежден, что поединок абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО) с Василием Ломаченко (16-2, 11 КО) станет гораздо более крупным событием, чем бой австралийца против обладателя титула WBC Девина Хэйни (27-0, 15 KO).

Арума цитирует ресурс.com:

«Мы общаемся с Лу Дибеллой и Питером Каном. Мы настроены оптимистично, поскольку у нас есть действительно хорошие связи в Австралии. COVID стоит на нашем пути, но я думаю, что все будет в порядке. ESPN готов взять ответственность на себя и устроить этот бой. По правде говоря, никто не знает Девина Хэйни в Австралии. На самом деле, его там вообще нигде не показывали. Все, кто следит за боксом во всем мире, включая Австралию, знают Ломаченко. Так что бой с Ломаченко в Австралии будет гораздо крупнее, чем с Хэйни».

Боб Арум объяснил, почему ему так непросто организовать Василию Ломаченко поединок с Джорджем Камбососом.