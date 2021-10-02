Арум: «И Херринг, и Стивенсон хотят подраться с Вальдесом»
Арум: «Джошуа физически не способен победить Усика»
Главный промоутер Top Rank – о предстоящем реванше
2 октября 21:57
Боб Арум / фото - Getty Images
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум поделился своими ожиданиями от предстоящего реванша Александра Усика (19-0, 13 КО) и Энтони Джошуа (24-2, 21 КО), в котором британец попытается вернуть все свои чемпионские пояса. Цитирует Арума портал WBN.
«Усик должен провести реванш с Джошуа. Команда Джошуа может придумывать какие угодно оправдания для Энтони, но он просто физически не способен победить Усика. Возможно, произойдет какое-то чудо, и Джошуа удастся побить Усика, но я в это слабо верю. Александр намного лучший боец, нежели Энтони. Усик полностью перебоксирует Джошуа, который на самом деле не очень-то и знает, как драться с левшой. Если они будут боксировать, то Усик побьет его десять раз из десяти. Так что у Джошуа есть единственный шанс – втянуть его в драку. Но если он это сделает, то откроет свою челюсть. Люди об этом не упоминают, но он исповедует свою манеру ведения боя, потому что у него слабый подбородок».
Напомним, Кличко пообещал приложить все усилия, чтобы провести реванш Усик – Джошуа в Киеве.