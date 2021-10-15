Арум: «Джошуа ни за что не побьет Усика в следующем бою»

Боб Арум / фото - Getty Images

Боб Арум, со-промоутер украинского чемпиона WBO, WBA, IBF и IBO Александра Усика (19-0, 13 КО), поделился своими ожиданиями от предстоящего реванша своего подопечного с Энтони Джошуа (24-2, 21 КО). Цитирует Арума портал BoxingNews24.

Усик слишком талантлив, а у Джошуа немного хрупкий подбородок. Единственный способ победить Александра – прижать его, загнать в угол и давить на него за счет большого веса. Но затем он может ударить в ответ. Тайсон Фьюри, как мы все знаем, способен выдержать эти удары, но у Энтони Джошуа слабая держалка.

Вероятно, Усик предпочел бы не устраивать реванш и сразу же перешел бы к поединку с Тайсоном Фьюри. Право на реванш принадлежит Джошуа и его промоутеру. Они активировали опцию реванша, чтобы защитить себя в юридической плоскости».