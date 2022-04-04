Арум: «Фьюри отказывается подписывать новый контракт»

Фото: boxingscene.com

Боб Арум, со-промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO), прокомментировал недавнее заявление своего подопечного, в котором британец сообщил, что намерен завершить карьеру после боя с соотечественником Диллианом Уайтом (28-2, 19 KO).

Арума цитирует портал boxingscene.com:

Тайсон не собирается драться с второстепенным соперником. Если ему предложат еще один большой бой, по моему мнению, он примет его не раздумывая. Если нет, то он не собирается тратить время на тренировки и деньги, чтобы подраться с каким-то второстепенным соперником.

Не данный момент у Тайсона много денег, и он хочет наслаждаться жизнью со своей женой и детьми».