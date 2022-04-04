Тренер Фьюри отреагировал на слова Тайсона о завершении карьеры после поединка с Уайтом
Арум: «Фьюри отказывается подписывать новый контракт»
Промоутер «Цыганского Короля» прокомментировал недавнее заявление своего подопечного
04 апреля 11:00
Фото: boxingscene.com
Боб Арум, со-промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO), прокомментировал недавнее заявление своего подопечного, в котором британец сообщил, что намерен завершить карьеру после боя с соотечественником Диллианом Уайтом (28-2, 19 KO).
Арума цитирует портал boxingscene.com:
«Фьюри много чего говорит, и я верю, что он это делает искренне. Вы знаете, что он отказывается подписывать новый контракт. У него последний бой по контракту, понимаете, к чему я виду? Я думаю, он хочет посмотреть, что будет происходить дальше. Например, если ему предложат бой с Джошуа или Усиком, тогда он может остаться.
Тайсон не собирается драться с второстепенным соперником. Если ему предложат еще один большой бой, по моему мнению, он примет его не раздумывая. Если нет, то он не собирается тратить время на тренировки и деньги, чтобы подраться с каким-то второстепенным соперником.
Не данный момент у Тайсона много денег, и он хочет наслаждаться жизнью со своей женой и детьми».
Официально. Бой Уайт – Фьюри состоится 23 апреля.
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