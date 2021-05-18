Арум: «Фьюри сначала уберет Уайлдера, а в конце года подерется с Джошуа»

Уайлдер в суде отстоял право на третий поединок с чемпионом WBC

Уайлдер и Фьюри / Фото: USATSI

Американец Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 KO) отсоял в суде свое право провести трилогию с чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе британцем Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 KO).



Со-промоутер «Цыганского короля» Боб Арум заявил ESPN, что они не намерены платить компенсацию Уайлдеру, чтобы провести объединительный поединок с соотечественником Тайсона Энтони Джошуа (24-1, 22 KO). Арум отметил, что они намерены сначала убрать американца с пути, а уже после провести поединок за статус абсолютного чемпиона.

Мы не будем платить Уайлдеру за то, чтобы он отошел в сторону. Лучше избавиться от него, а после этого заняться своими делами. Мы можем провести бой Фьюри – Джошуа в ноябре или декабре.

Отметим, что Фьюри и Джошуа должны получить за из поединок космические суммы.