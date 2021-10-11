Арум готов организовать мегафайт Лопес – Тейлор

Боб Арум / фото - boxingscene.com

Боб Арум, промоутер абсолютного чемпиона легкого веса (до 61.2 кг), американца Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО), заявил, что готов организовать ему мегабой с британцем Джошем Тейлором (18-0, 13 КО) в случае победы над австралийцем Джорджем Камбососом (19-0, 10 KO).

Промоутера цитирует ресурс boxingnews24.com:

Эдди [Хирн], я уверен, все устроит, после чего Теофимо перейдет в 140 фунтов, где мы могли бы выйти на Тейлора. Это настоящий мегафайт, и, поверьте, у Тейлора есть все шансы на победу».