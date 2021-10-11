Лопес: «За последний год я трижды задумывался о самоубийстве»
Арум готов организовать мегафайт Лопес – Тейлор
Но сперва американцу необходимо одержать победу над Джорджем Камбососом
11 октября 10:30
Боб Арум / фото - boxingscene.com
Боб Арум, промоутер абсолютного чемпиона легкого веса (до 61.2 кг), американца Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО), заявил, что готов организовать ему мегабой с британцем Джошем Тейлором (18-0, 13 КО) в случае победы над австралийцем Джорджем Камбососом (19-0, 10 KO).
Промоутера цитирует ресурс boxingnews24.com:
«Мне по-настоящему обидно за Лопеса, не так давно одержавшего большую победу над Ломаченко, но затем выбывшего на год. Хотя я все еще не думаю, что у него возникнут проблемы с Камбососом.
Эдди [Хирн], я уверен, все устроит, после чего Теофимо перейдет в 140 фунтов, где мы могли бы выйти на Тейлора. Это настоящий мегафайт, и, поверьте, у Тейлора есть все шансы на победу».
Теофимо Лопес назвал новую дату боя с Джорджем Камбососом.