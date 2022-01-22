Дон Кинг: «Тревор Брайан готов боксировать с Джошуа, Фьюри и Уайлдером»
Арум готов организовать поединок Уайлдер – Андерсон
Известны приблизительные сроки боя между двумя американцами
14:22
Деонтей Уалдер и Джаред Андерсон / Фото - tntribune.comПрезидент Top Rank Боб Арум сообщил, что поединок между экс-чемпионом мира Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 КО) и непобежденным нокаутером Джаредом Андерсоном (11-0, 11 KO) может состояться в конце 2022 года.
Цитирует Арума SkySports.
«Уайлдер – потрясающий талант. Он бьет как мул, Тайсон бы подтвердил. Практически любой в супертяжелом весе проиграл бы Уайлдеру».
«Единственный парень, который будет готов победить его к концу этого года, – это Андерсон. Я был бы готов обсудить потенциальный бой Уайлдера и Андерсона в конце этого года. Мы готовим его к тому, чтоб он стал следующим чемпион в супертяжелом дивизионе после Фьюри».
Свой последний поединок Андерсон провел в декабре 2021 года, техническим нокаутом во 2-м раунде выиграл бой у украинца Александа Тесленко (17-2, 13 КО).