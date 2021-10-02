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Арум: «И Херринг, и Стивенсон хотят подраться с Вальдесом»
Промоутер ведет дела всех троих боксеров
2 октября 14:50
Фото: boxingscene.com
Глава Top Rank Боб Арум готов устроить бой между чемпионом WBC в первом легком весе Оскаром Вальдесом (29-0, 23 КО) и победителем поединка Джемел Херринг (23-2-0, 11 KO) – Шакур Стивенсон (16-0, 8 КО).
Промоутера цитирует портал boxingscene.com:
«Люди думают, что промоутер – кукловод, но это не так. Хороший промоутер прислушивается к бойцам.
Мне кажется, что и Джамел, и Шакур хотят подраться с Вальдесом. Этого также хочет и Вальдес. Я сделаю все возможное, чтобы этот бой состоялся.
Я слушал Шакура и Херринга на пресс-конференции в Атланте. Каждый из них сказал о бое с Вальдесом. Если бойцы отправились в этом направлении, то и я отправлюсь с ними».
Оскар Вальдес заявил, что в следующем поединке готов встретиться с победителем боя Стивенсон – Херринг.
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