Арум: «И Херринг, и Стивенсон хотят подраться с Вальдесом»

Фото: boxingscene.com

Глава Top Rank Боб Арум готов устроить бой между чемпионом WBC в первом легком весе Оскаром Вальдесом (29-0, 23 КО) и победителем поединка Джемел Херринг (23-2-0, 11 KO) – Шакур Стивенсон (16-0, 8 КО).

Промоутера цитирует портал boxingscene.com:

Мне кажется, что и Джамел, и Шакур хотят подраться с Вальдесом. Этого также хочет и Вальдес. Я сделаю все возможное, чтобы этот бой состоялся.

Я слушал Шакура и Херринга на пресс-конференции в Атланте. Каждый из них сказал о бое с Вальдесом. Если бойцы отправились в этом направлении, то и я отправлюсь с ними».