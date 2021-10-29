Арум: «Канело – один из величайших бойцов в истории Мексики»

Промоутер не сомневается в победе Альвареса в предстоящем поединке с Плантом

Сауль Альварес / фото - Getty Images

Легендарный американский промоутер Боб Арум не сомневается в том, что чемпион в четырех дивизионах и действующий лидер рейтинга «pound-for-pound» Сауль Альварес (56-1-2, 38 KO) уже может считаться одним из величайших боксеров в истории своей страны.

Арума цитирует портал badlefthook.com:

«Не думаю, что сейчас кто-то побьет Канело в 160 и 168 фунтах. Однако я хочу отметить, что Калеб Плант является бойцом мирового класса, и он настроен на то, чтобы дать бой. Думаю, нас ждет зрелищный поединок, но победитель будет один, и это Канело. Канело определенно один из величайших бойцов в истории Мексики. Станет ли он лучшим? Посмотрим. Но, без сомнений, он уже принадлежит к тем же парням, что и Чавес, хоть они и сражались в разных весах».

Сауль Альварес высказался относительно возможного поединка с Давидом Бенавидесом (24-0, 21 КО).