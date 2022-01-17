Арум: «Канело заинтересован в бое с Бетербиевым или Смитом»

Промоутер назвал ориентировочную дату следующего поединка Альвареса

Боб Арум / фото - boxingscene.com

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум сообщил DAZN, что российский чемпион мира по версиям IBF и WBC в полутяжелом весе Артур Бетербиев (17-0, 17 КО) или американский обладатель пояса WBO Джо Смит (28-3, 22 КО) могут стать соперниками мексиканской суперзвезды Сауля Альвареса (57-1-2, 39 KO) в мае или сентябре.

«Канело выразил в разговоре со мной интерес к бою с Бетербиевым или Джо. Так что я бы с нетерпением ждал мая или сентября, двух дат, когда он любит драться. Тогда он, возможно, и сразился с одним из тех полутяжей».

Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн выделил трех потенциальных соперников для Канело.