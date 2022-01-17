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Тема дняМиколенко в «Эвертоне» получит нового тренера. У Ярмоленко и Коноплянки из-за подобного были проблемы
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02:00 Сент-Луис Блюз - Торонто Мейпл Лифс 5:6 Окончен
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Даллас Старз 3:1 Окончен
02:00 Виннипег Джетс - Оттава Сенаторс -:- Перенесен
03:30 Чикаго Блэкхокс - Анахайм Дакс 3:0 Окончен
04:00 Аризона Койотис - Колорадо Эвеланш 0:5 Окончен
05:00 Калгари Флэймс - Вегас Голден Найтс -:- Перенесен
05:00 Эдмонтон Ойлерс - Оттава Сенаторс 4:6 Окончен
05:00 Сиэтл Кракен - Лос-Анджелес Кингс 1:3 Окончен
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Питтсбург Пингвинс 1:2 Окончен
21:00 Вашингтон Кэпиталз - Ванкувер Кэнакс 2:4 Окончен
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02:00 Вашингтон Уизардз - Портленд Трэйл Блэйзерс 110:115 Окончен
02:30 Атланта Хоукс - Нью-Йорк Никс 108:117 Окончен
02:30 Бруклин Нетс - Нью-Орлеан Пеликанс 120:105 Окончен
03:00 Майами Хит - Филадельфия Севенти Сиксерс 98:109 Окончен
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Кливленд Кавальерс 102:107 Окончен
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03:30 Сан-Антонио Сперс - Лос-Анджелес Клипперс 101:94 Окончен
04:00 Денвер Наггетс - Лос-Анджелес Лейкерс 133:96 Окончен
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03:00 Миннесота Тимбервулвс - Голден Стэйт Уорриорз 119:99 Окончен
19:30 Бостон Селтикс - Нью-Орлеан Пеликанс 104:92 Окончен
20:00 Нью-Йорк Никс - Шарлотт Хорнетс 87:97 Окончен
21:00 Вашингтон Уизардз - Филадельфия Севенти Сиксерс 86:74 3-я четверть
22:00 Кливленд Кавальерс - Бруклин Нетс 51:44 2-я четверть
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Арум: «Канело заинтересован в бое с Бетербиевым или Смитом»

Промоутер назвал ориентировочную дату следующего поединка Альвареса
Бокс Профессиональный бокс
07:50
Арум: «Канело заинтересован в бое с Бетербиевым или Смитом»
Боб Арум / фото - boxingscene.com

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум сообщил DAZN, что  российский чемпион мира по версиям IBF и WBC в полутяжелом весе Артур Бетербиев (17-0, 17 КО) или американский обладатель пояса WBO Джо Смит (28-3, 22 КО) могут стать соперниками мексиканской суперзвезды Сауля Альвареса (57-1-2, 39 KO) в мае или сентябре.

«Канело выразил в разговоре со мной интерес к бою с Бетербиевым или Джо.

Так что я бы с нетерпением ждал мая или сентября, двух дат, когда он любит драться. Тогда он, возможно, и сразился с одним из тех полутяжей».

Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн выделил трех потенциальных соперников для Канело.

Рене Тер Велде
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Теги

Джо Смит Сауль Альварес Артур Бетербиев Боб Арум

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