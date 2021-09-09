Хирн вновь пойдет против Арума
Арум: «Херринг готов к поединку со Стивенсоном»
Президент Top Rank – о предстоящей встрече своих подопечных
9 сентября 23:02
Боб Арум / Фото - businessinsiderПромоутер американских полулегковесов Шакура Стивенсона (16-0-0, 8 KO) и Джамела Херринга (23-2-0, 11 KO), Боб Арум, в интервью YouTube-каналу Тop Rank с уверенностью заявил, что обладатель титула WBO сможет стать большой преградой на пути непобежденного претендента.
«Это наш первый ивент в Атланте. И я считаю, что все пройдет как надо. Джамел Херринг – по-настоящему жесткий парень. Потому что вы не переживете две высадки в Ираке, если не будете таковым. Многие утверждали, что Джамел не может ударить, однако он доказал обратное, когда нокаутировал великолепного британца Карла Фрэмптона. И у меня нет сомнений в том, что он готов к этому бою».
Бой состоится 23-го октября на арене State Farm в Атланте, штат Джорджия, США.
Накануне оба боксера провели дебютную дуэль взглядов.