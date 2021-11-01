Арум хочет организовать бои Вальдес – Наваррете, Стивенсон – Берчельт

Стивенсон - Вальдес

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал, кого видит следующим соперником чемпиона WBC во втором полулегком весе Оскара Вальдеса (34-1, 29 КО) и обладателя пояса WBO Шакура Стивенсона (17-0, 9 КО). Слова промоутера приводит портал Boxing Scene.



Мы посмотрим, как парни справятся в этих боях, а затем сведем их вместе. Думаю, что это верный путь, и мы предложим им такое развитие событий. Надеюсь, что Шакур вернется в марте или апреле следующего года, это же касается Вальдеса и Наваррете».