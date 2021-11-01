Арум готов свести Наваретте и Вальдеса
Арум хочет организовать бои Вальдес – Наваррете, Стивенсон – Берчельт
Промоутер подтвердил слова Шакура о попытке спрятать от него Оскара
08:05
Стивенсон - Вальдес
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум
рассказал, кого видит следующим соперником чемпиона WBC во втором полулегком весе Оскара Вальдеса
(34-1, 29 КО) и обладателя пояса WBO Шакура Стивенсона (17-0, 9 КО). Слова промоутера приводит портал Boxing Scene.
«Мы можем предложить бои нашим боксерам, но в итоге, именно бойцы и их менеджеры решают, с кем драться. Я хочу, чтобы Вальдес боксировал с Эмануэлем Наваррете, а Шакур с Мигелем Берчельтом, которого Оскар победил в зрелищном бою.
Мы посмотрим, как парни справятся в этих боях, а затем сведем их вместе. Думаю, что это верный путь, и мы предложим им такое развитие событий. Надеюсь, что Шакур вернется в марте или апреле следующего года, это же касается Вальдеса и Наваррете».
Напомним, ранее Стивенсон обвинил Арума в том, что тот прячет от него Вальдеса.
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