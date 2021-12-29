Арум хочет свести Фьюри с Хелениусом или Руисом

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Глава Toр Rank Боб Арум в интервью iFL TV сообщил, что его подопечный Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) может провести следующий поединок с шведом Робертом Хелениусом (31-3, 20 КО) или мексиканцем Энди Руисом (34-2, 22 КО), поскольку обязательный претендент по линии WBC в супертяжелом весе Диллиан Уайт (28-2, 19 KO) все никак не хочет идти на уступки по части гонорара.

В некотором роде все это грустно, ведь Диллиан Уайт мог подраться с Тайсоном. Но в нашем понимании, они невероятно жадные люди, учитывая, какую сумму они просят.

Если Уайт уверен в победе, пусть прекратит ерунду с арбитражным судом и умерит аппетит в долларовых знаках. Людям интересно смотреть лишь на Тайсона. Никто в Соединенных Штатах не слышал о Диллиане Уайте, правда. Мы предложили ему сделку – 25 процентов с гарантированной суммой в размере $5-5,5 млн, а также дали им возможность поторговаться.

Он же говорит, что хочет более $10 млн, что категорически исключено. Не понимаю, о чем он вообще говорит... Ими движет жадность. Пусть взглянет на те деньги, что он заработал по ходу карьеры. Это был бы его самый большой гонорар.

Так что Тайсон будет защищать лишь титул журнала The Ring. Надеюсь, его ждет успех, после чего он подерется с победителем реванша Усика и Джошуа, с поясом WBC или без него на кону. Без сомнений, Диллиан Уайт окажется здесь единственным лузером».