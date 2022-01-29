Стала известна возможная дата поединка Уайт – Фьюри
Арум хочет видеть Андерсона в андеркарте поединка Фьюри – Уайт
Американский нокаутер будет в лагере «Цыганского короля» перед защитой титула
14:55
Джаред Андерсон / Фото - boxingsceneПрезидент промоутерской компании Top Rank Боб Арум сообщил, что американский проспект супертяжелого дивизиона Джаред Андерсон (11-0, 11 КО) станет спарринг-партнером чемпиона мира по версии WBC британца Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) в подготовке к бою с его соотечественником Диллианом Уайтом (28-2, 19 КО).
Также Арум сообщил, что намерен организовать бой Андерсону в андеркарде поединка Фьюри – Уайт.
Цитирует Арума boxing247.com.
«Тайсон сейчас на седьмом небе от счастья. Мы созвонились с ним сразу после промоутерских торгов, и он сказал мне, что хочет, чтобы Джаред Андерсон стал его спарринг-партнером. Мы сделаем бой Андерсона одним из главных событий на карте Фьюри – Уайт, но еще рано говорить о его сопернике. Опять же, прежде всего я должен поговорить с менеджером Джареда, Джеймсом Принсом о его следующем шаге. Он молодой тяжеловес и нет нужды его подталкивать. Итак, мы рассчитываем провести его бой в апреле, а после этого посмотрим, что будет дальше. Я действительно верю, что Джаред станет чемпионом мира в супертяжелом весе».
Свой последний поединок Андерсон провел в декабре 2021 года, техническим нокаутом во 2-м раунде выиграл бой у украинца Александа Тесленко (17-2, 13 КО).
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