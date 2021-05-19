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Арум: «Кроуфорд доступен для победителя боя Тейлор – Рамирес»

После победы свежеиспеченный абсолютный чемпион, наверняка, сменит дивизион
Бокс Профессиональный бокс
19 мая 18:44
Арум: «Кроуфорд доступен для победителя боя Тейлор – Рамирес»
Боб Арум и Теренс Кроуфорд / фото - Boxing Scene

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум высказался о перспективах победителя боя за звание абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе между Джошем Тейлором (17-0, 13 ОК) и Хосе Рамиресом (26-0, 17 КО).

В интервью Boxing Social промоутер заявил, что, если победитель подниметя в дивизион повыше, то сможет провести бой против Теренса Кроуфорда (36-0, 27 КО).

«Отличный бой. Два непобедимых бойца с двумя поясами у каждого. Отличные молодые люди, по-настоящему целеустремленные. Будет отличный поединок. Единственная плохой момент для меня — в нормальное время, я бы сделал этот бой при 15 тысячах зрителей в MGM Grand.

Сейчас у меня до тысячи зрителей из-за запрета. Но что есть, то есть. Нам нужно быть благодарными, что хоть такое малое число зрителей будет присутствовать, потому что несколько недель назад это вообще не было возможно.

Мне кажется, победитель этого боя согласился на бой с обязательным претендентом Джеком Кэттеролом. Будем надеяться, ситуация наладится в Британии, и мы сможем сделать этот бой там. Посмотрим. Конечно, у меня доступен Теренс Кроуфорд для победителя этого боя. Это будет большой поединок».

За прямой трансляцией боя Тейлор – Рамирес следите в прямом эфире портала XSPORT 23 мая в 05:00. 

Антон Кривенко
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Теги

Боб Арум Теренс Кроуфорд Хосе Рамирес Джош Тейлор

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