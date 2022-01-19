Арум: «Лопесу никогда не следовало драться в легком весе с Камбососом»

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Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум считает, что бывшему абсолютному чемпиону мира в легком дивизионе Теофимо Лопесу (16-1, 12 КО) не следовало выходить на поединок с Джорджем Камбососом (20-0, 10 КО), учитывая, насколько изнурительной была для него весогонка перед этим поединком.

Арума цитирует ресурс boxingnews24.com:

Я думаю, что с ним все будет в порядке в первом полусреднем дивизионе. У него были и другие физические проблемы, над которыми мы сейчас работаем, заботясь о нем. Как только эти проблемы будут устранены, мы начнем искать соперника для его возвращения на ринг».