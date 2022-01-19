Тейлор: «В бою с Камбососом я увидел у Лопеса много слабых мест, так что он меня не волнует»
Арум: «Лопесу никогда не следовало драться в легком весе с Камбососом»
Промоутер напомнил, что американец едва не погиб из-за изнурительной весогонки
09:40
Фото: boxingscene.com
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум считает, что бывшему абсолютному чемпиону мира в легком дивизионе Теофимо Лопесу (16-1, 12 КО) не следовало выходить на поединок с Джорджем Камбососом (20-0, 10 КО), учитывая, насколько изнурительной была для него весогонка перед этим поединком.
Арума цитирует ресурс boxingnews24.com:
«В первую очередь мы хотим, чтобы Лопес был здоровым. Ему никогда не следовало драться в легком весе с Камбососом. Для него все едва не закончилось фатальным исходом. Он почти умер из-за того, как делал вес. Это не шутки.
Я думаю, что с ним все будет в порядке в первом полусреднем дивизионе. У него были и другие физические проблемы, над которыми мы сейчас работаем, заботясь о нем. Как только эти проблемы будут устранены, мы начнем искать соперника для его возвращения на ринг».
Top Rank назвали следующего вероятного соперника Теофимо Лопеса.
Комментарии 0