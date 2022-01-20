Арум: «Люди, которые никак не связаны с Фьюри контрактом, пытаются устроить бой с Усиком»

Промоутер не верит, что украинец станет следующим соперником британца

Боб Арум / фото - boxingscene.com

Боб Арум, со-промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО), в интервью FightHype.com признался, что не верит в то, что следующим поединком «Цыганского Короля» станет унификация с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком (19-0, 13 КО), несмотря на то, что потенциальные организаторы пытаются устроить этот мегафайт.

«Люди, которые никак не связаны с Тайсоном Фьюри контрактом, пытаются устроить бой с Усиком, чтобы Энтони Джошуа и Диллиан Уайт при этом отошли в сторону. Я не думаю, что это увенчается успехом. Я считаю, что все закончится поединком Тайсона Фьюри с Диллианом Уайтом в Великобритании, а Усик проведет реванш с Джошуа примерно в то же самое время. Мы нацелены устроить бой Фьюри 26 марта. Возможно, поединок придется перенести на апрель, поскольку Фрэнк Уоррен потерял много времени, пытаясь это организовать».

Боб Арум сообщил, что представители Ближнего Востока готовы профинансировать поединок между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.