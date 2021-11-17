Арум: «Люди Уайта будут судиться с WBC»

Глава Top Rank – о скандале со статусом «обязательного претендента»

Боб Арум / фото - Getty Images

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум прокомментировал новость о том, что WBC отказался назначить Диллиана Уайта (28-2, 19 КО) обязательным претендентом на чемпионский поединок против Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО).

«Люди Уайта возбудили арбитражное разбирательство против WBC. В WBC заявили, что не предоставят Уайту статус обязательного претендента, пока идет судебный процесс. Это было уместно. Фьюри в конечном итоге может встретиться с Уайтом. Посмотрим, но это не будет по требованию WBC. Диллиан – хороший боец. Его время еще придет. Думаю, когда Тайсон будет выбирать себе соперника для следующего боя, Уайт должен быть во главе списка».

Напомним, ранее промоутер Уайта Эдди Хирн был уверен, что Диллиану дадут статус официального претендента и он подерется с Фьюри.