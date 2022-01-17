Арум: «Мы хотим организовать бой Ломаченко – Камбосос в Австралии, но кто нам даст денег?»

Боб Арум / фото - boxingscene.com

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум в интервью worldboxingnews.net объяснил, почему ему так непросто организовать суперзвездному подопечному украинскому легковесу Василию Ломаченко (16-2, 11 КО) поединок с абсолютным чемпионом дивизиона австралийцем Джорджем Камбососом (20-0, 10 КО).

Да, я оптимист. Верю, что вскоре все это завершится. Этот омикрон уже не столь опасен, как предыдущие штаммы. Он похож на уже хорошо побитого бойца в последних раундах. Вроде бы выбрасывает столько ударов, сколько может. Вроде бы выбрасывает много и даже попадает. Но он настолько устал, что его удары уже не несут никакой опасности для соперника.

Мы изучаем все возможности организовать поединок и все настроены очень оптимистично. В том числе и менеджер Камбососа Питер Кан. Так что посмотрим».