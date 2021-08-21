Донэйр дал прогноз на бой Пакьяо и Угаса
Арум намерен огранизовать реванш Иноуэ – Донэйр
Первый поединок боксеров состоялся в ноябре 2019 года
13:03
Иноуэ и Донэйр / Фото - ringtv.comПромоутерская компания Top Rank намерена организовать реванш чемпионов легчайшего дивизиона, японца Наои Иноуэ (21-0-0, 18 KO) и филиппинца Нонито Донэйра (41-6-0, 27 KO). Об этом в Twiiter сообщил авторитетный обозреватель Дэн Рафаэль ссылкой на президента Top Rank Боба Арума.
Напомним, первый поединок боксеров состоялся в ноябре 2019 года и стал финалом 2-го сезона Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), завоевав приз «Бой года».
Иноуэ в июне провел вторую обязательную защиту титулов WBA/IBF, которая состоялась в июне, в 3-м раунде нокаутировав филиппинца Майкла Дасмаринаса (30-3-1, 20 KO).
Что касается Донэйра, в мае он брутально в 4-м раунде нокаутировал непобежденного француза Нордина Убаали (17-1-0, 12 KO) и отобрал у него пояс WBC.
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