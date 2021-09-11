Арум заверил, что бой Фьюри – Уайлдер состоится
Арум намерен устроить для Вальдеса поединок с победителем пары Стивенсон – Херринг
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11:41
Боб Арум / Фото - worldboxingnewsВ ночь с 10 на 11 сентября чемпион мира по версии WBC во втором полулегком дивизионе мексиканец Оскар Вальдес (30-0, 23 КО) защитил титул в поединке с бразильцем Робсоном Консейсао (16-1, 8 КО).
Промоутер мексиканца Боб Арум сообщил, что намерен организовать объединительный поединок между Вальдесом и победителем противостояния между Шакуром Стивенсоном (16-0-0, 8 KO) и чемпионом мира по версии WBO в этой же весовой категории Джамелом Херрингом (23-2-0, 11 KO).
Цитирует американца fightnews.com.
«Если бойцы хотят объединительного поединка, то смой стороны, нет проблем. Я готов поставить Оскара с победителем боя между Стивенсоном и Херрингом».
Напомним, после боя Вальдес заявил, что в следующем поединке готов встретиться с победителем боя Стивенсон – Херринг.
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