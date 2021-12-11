Арум: «Я организую Лопесу поединок только когда он получит разрешение от врачей»
Арум назвал имя потенциального соперника Лопеса
Американец перейдет в новую весовую категорию
10:25
Теофимо Лопес / фото - boxingscene.com
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум назвал имя бойца, которым может стать соперником бывшего абсолютного чемпиона мира в легком весе американца Теофимо Лопеса (16-1, 12 КО) в дебютном поединке в первом полусреднем весе.
Арума цитрует ресурс boxingnews24.com:
«Сейчас Лопес выздоравливает после болезни легких, вызванной снижением веса. Когда он будет готов, то поднимется во второй полусредний вес. Как известно, Педраса следующий бой проведет против Рамиреса. Независимо от того, проиграет он этот поединок или выиграет, Хосе станет хорошим оппонентом для Лопеса для дебюта в этой весовой категории».
Боб Арум работает над возвращением в ринг Теофимо Лопеса.