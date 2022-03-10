Фьюри: «Уайт получит в семь раз больше, чем я за бой с Владимиром Кличко»
Арум назвал варианты для Фьюри в случае победы над Уайтом
Промоутер не рассматривает опцию с завершением карьеры «Цыганского Короля»
18:30
Боб Арум / фото - boxingscene.com
Боб Арум, со-промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО), назвал возможные варианты для своего подопечного в случае победы в предстоящем поединке против Диллиана Уайта (28-2, 19 КО).
Слова Арума приводит ресурс boxingnews24.com:
«Я думаю, если Фьюри выиграет бой с Уайтом, то встретится либо с Джошуа, либо с Усиком. Усик мой друг, поэтому я постоянно слежу за новостями, которые связанные с ним и его страной. К сожалению, он сейчас в опасности. Александр живет очень близко от Киева и служит в силах обороны, как и Ломаченко.
Думаю, что главным боем на следующий год, это против парня, который является чемпионом UFC в тяжелом весе. Это будет потрясающие противостояние».
Официально. Бой Уайт – Фьюри состоится 23 апреля.
Комментарии 0