Арум: «Не было никаких конкретных разговоров по поводу боя Бетербиев – Канело»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 13
Сейчас 2
Сегодня 30
Завтра 19
Развернуть Свернуть
Футбол (1 событие из 1) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:1 Окончен
Хоккей (5 событий из 11) показать все
МЧМ-2022 21/22
Календарь Таблица
02:00 Чехия - Канада 3:6 Окончен
04:30 США - Словакия 3:2 Окончен
21:00 Австрия - Финляндия 1:7 Окончен
23:30 Россия - Швейцария 4:2 Окончен
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Краматорск - Донбасс 8:11 Окончен
Баскетбол (7 событий из 7) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
01:00 Сакраменто Кингз - Мемфис Гриззлис 102:127 Окончен
01:00 Кливленд Кавальерс - Торонто Рэпторс 144:99 Окончен
01:00 Вашингтон Уизардз - Филадельфия Севенти Сиксерс 96:117 Окончен
02:00 Оклахома-Сити Тандер - Нью-Орлеан Пеликанс 117:112 Окончен
02:00 Сан-Антонио Сперс - Детройт Пистонс 144:109 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Индиана Пэйсерс 113:105 Окончен
04:00 Лос-Анджелес Клипперс - Денвер Наггетс 100:103 Окончен
Хоккей (1 событие из 6) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
19:00 СК Сокол - Белый Барс 4:2 Окончен
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
19:00 Днепр - Прометей 70:78 Перерыв
Футбол (4 события из 6) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
14:30 Арсенал - Вулверхэмптон : Перенесен
17:00 Саутгемптон - Тоттенхэм 1:1 Окончен
17:00 Уотфорд - Вест Хэм 1:4 Окончен
22:00 Лестер - Ливерпуль -:- Запланирован
Хоккей (18 событий из 23) показать все
МЧМ-2022 21/22
Календарь Таблица
02:00 Германия - Чехия 2:1 Окончен
04:30 Швеция - Словакия 3:0 Окончен
23:30 Швейцария - США -:- Запланирован
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
19:00 СК Сокол - Белый Барс 4:2 Окончен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
02:00 Бостон Брюинс - Питтсбург Пингвинс -:- Перенесен
02:00 Баффало Сэйбрс - Нью-Йорк Айлендерс -:- Перенесен
02:00 Каролина Харрикейнс - Флорида Пантерс -:- Перенесен
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Торонто Мейпл Лифс -:- Перенесен
02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Детройт Ред Уингс -:- Перенесен
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Оттава Сенаторс -:- Перенесен
03:00 Сент-Луис Блюз - Нью-Джерси Дэвилз -:- Перенесен
03:30 Даллас Старз - Нэшвилл Предаторс -:- Перенесен
04:00 Аризона Койотис - Лос-Анджелес Кингс -:- Перенесен
04:00 Виннипег Джетс - Миннесота Уайлд -:- Перенесен
05:00 Анахайм Дакс - Сан-Хосе Шаркс -:- Перенесен
05:00 Калгари Флэймс - Эдмонтон Ойлерс -:- Перенесен
05:00 Ванкувер Кэнакс - Сиэтл Кракен -:- Перенесен
05:00 Вегас Голден Найтс - Колорадо Эвеланш -:- Перенесен
Баскетбол (8 событий из 8) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
02:00 Шарлотт Хорнетс - Хьюстон Рокетс 123:99 Окончен
02:30 Атланта Хоукс - Чикаго Буллз 118:130 Окончен
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Бостон Селтикс 108:103 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Юта Джаз 104:110 Окончен
04:00 Финикс Санс - Мемфис Гриззлис 113:114 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Даллас Маверикс 117:132 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Бруклин Нетс 108:124 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
19:00 Днепр - Прометей 70:78 Перерыв
Футбол (2 события из 2) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
21:30 Челси - Брайтон -:- Запланирован
22:15 Брентфорд - Манчестер Сити -:- Запланирован
Хоккей (9 событий из 15) показать все
МЧМ-2022 21/22
Календарь Таблица
02:00 Австрия - Канада -:- Запланирован
21:00 Финляндия - Чехия -:- Запланирован
23:30 Словакия - Россия -:- Запланирован
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
13:00 Альтаир - Краматорск -:- Запланирован
18:45 Донбасс - Мариуполь -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован
03:30 Чикаго Блэкхокс - Коламбус Блу Джекетс -:- Перенесен
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Вегас Голден Найтс -:- Запланирован
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Аризона Койотис -:- Запланирован
Баскетбол (8 событий из 8) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
02:00 Орландо Мэджик - Милуоки Бакс -:- Запланирован
02:30 Майами Хит - Вашингтон Уизардз -:- Запланирован
02:30 Торонто Рэпторс - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
03:00 Хьюстон Рокетс - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Нью-Йорк Никс -:- Запланирован
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Денвер Наггетс -:- Запланирован
05:00 Сакраменто Кингз - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован

Арум: «Не было никаких конкретных разговоров по поводу боя Бетербиев – Канело»

Промоутер скептически относится к потенциальному поединку между россиянином и мексиканцем
Бокс Профессиональный бокс
19:50
Арум: «Не было никаких конкретных разговоров по поводу боя Бетербиев – Канело»
Боб Арум / фото - boxingscene.com

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум в интервью iFL TV выразил сомнение в том, что обладатель титулов WBC/IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев (17-0, 17 KO) проведет следующий поединок против абсолютного чемпиона мира во втором среднем дивизионе Сауля Альвареса (57-1, 39 КО).

«Не было никаких конкретных разговоров по поводу боя Бетербиев – Канело. Мне кажется, что они могут захотеть подраться с Джо Смитом в следующем бою, а затем вернуться к Бетербиеву ради унификации титулов. Они намекали на это. Поэтому бой 15 декабря между Джо Смитом и Каллумом Джонсоном очень важен.

Конечно же, Джо Смит хочет самых больших боев. Его цель номер один – поединок с Канело. На втором месте, вероятно, стоит объединительный бой с Бетербиевым, а на третьем – поединок с Энтони Ярдом. Возможно, бой Смит – Бетербиев получится слишком дорогим, учитывая запросы бойцов. Так что если Джо победит Джонсона, то вполне может захотеть встретиться с Ярдом, и это будет хороший бой».

Артур Бетербиев готов провести поединок с абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе Саулем Альваресом.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Сауль Альварес Боб Арум Артур Бетербиев

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Боб Арум готов организовать бой Ломаченко – Камбосос в Австралии
Боб Арум готов организовать бой Ломаченко – Камбосос в Австралии
Бокс Профессиональный бокс
19:07
Бывший соперник Альвареса: «Не вижу никакого резона в попытке покорить крузервейт»
Бывший соперник Альвареса: «Не вижу никакого резона в попытке покорить крузервейт»
Бокс Профессиональный бокс
12:00
Сиренко: «Не понимаю, как Канело будет бить такого же супертяжа, как Виталий Кличко»
Сиренко: «Не понимаю, как Канело будет бить такого же супертяжа, как Виталий Кличко»
Бокс Профессиональный бокс
11:00
Хитров назвал имя полутяжеловеса, который сможет остановить Альвареса
Хитров назвал имя полутяжеловеса, который сможет остановить Альвареса
Бокс Профессиональный бокс
09:21
Портер: «Я не увидел особого мастерства от Бетербиева в бою с Брауном»
Портер: «Я не увидел особого мастерства от Бетербиева в бою с Брауном»
Бокс Профессиональный бокс
07:20
Легендарный боксер уверен, что Усик легко победит Альвареса
Легендарный боксер уверен, что Усик легко победит Альвареса
Бокс Профессиональный бокс
27 декабря 17:38

Новости: Бокс

Арум: «Не было никаких конкретных разговоров по поводу боя Бетербиев – Канело»
Арум: «Не было никаких конкретных разговоров по поводу боя Бетербиев – Канело»
Профессиональный бокс
19:50
Боб Арум готов организовать бой Ломаченко – Камбосос в Австралии
Боб Арум готов организовать бой Ломаченко – Камбосос в Австралии
Профессиональный бокс
19:07
Украинский средневес не верит, что Ломаченко станет следующим соперником Камбососа
Украинский средневес не верит, что Ломаченко станет следующим соперником Камбососа
Профессиональный бокс
18:55
Чемпиону мира Захарееву подарили Volkswagen
Чемпиону мира Захарееву подарили Volkswagen
Аматорский бокс
18:18
«Фьюри – Санта, Усик – Гринч». Британский иллюстратор рисунком отобразил состояние дел в боксе
«Фьюри – Санта, Усик – Гринч». Британский иллюстратор рисунком отобразил состояние дел в боксе
Профессиональный бокс
18:08
Красюк пообещал, что в 2022 году Беринчик проведет бой за звание чемпиона мира
Красюк пообещал, что в 2022 году Беринчик проведет бой за звание чемпиона мира
Профессиональный бокс
17:43
Промоутер Усика назвал единственную причину, которая мешает организовать бой Александра против Фьюри
Промоутер Усика назвал единственную причину, которая мешает организовать бой Александра против Фьюри
Профессиональный бокс
17:31
Букмекеры обнародовали коэффициенты на бой Выхриста против боксера, который, по слухам, нокаутировал Усика
Букмекеры обнародовали коэффициенты на бой Выхриста против боксера, который, по слухам, нокаутировал Усика
Профессиональный бокс
16:51
Атлас: «После 4 раундов Макгрегор лидировал в бою с Мейвезером»
Атлас: «После 4 раундов Макгрегор лидировал в бою с Мейвезером»
Профессиональный бокс
16:15
Все новости

Популярные новости

«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Тема дня
«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
21 декабря 14:36
10
Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
MMA
24 декабря 11:09
44
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
MMA
24 декабря 10:34
26
Один из лучших украинских супертяжей вылетел в США на бой против боксера, который нокаутировал Усика
Один из лучших украинских супертяжей вылетел в США на бой против боксера, который нокаутировал Усика
Бокс Профессиональный бокс
25 декабря 22:57
11
Усик против Кличко. Бывший тренер обоих ответил, кто бы победил
Усик против Кличко. Бывший тренер обоих ответил, кто бы победил
Бокс Профессиональный бокс
24 декабря 08:19
7
Украинец отказался боксировать с чемпионом мира, потому что побоялся, что его «сольют»
Украинец отказался боксировать с чемпионом мира, потому что побоялся, что его «сольют»
Бокс Профессиональный бокс
25 декабря 17:46
Все новости