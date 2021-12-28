Арум: «Не было никаких конкретных разговоров по поводу боя Бетербиев – Канело»

Промоутер скептически относится к потенциальному поединку между россиянином и мексиканцем

Боб Арум / фото - boxingscene.com

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум в интервью iFL TV выразил сомнение в том, что обладатель титулов WBC/IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев (17-0, 17 KO) проведет следующий поединок против абсолютного чемпиона мира во втором среднем дивизионе Сауля Альвареса (57-1, 39 КО).

«Не было никаких конкретных разговоров по поводу боя Бетербиев – Канело. Мне кажется, что они могут захотеть подраться с Джо Смитом в следующем бою, а затем вернуться к Бетербиеву ради унификации титулов. Они намекали на это. Поэтому бой 15 декабря между Джо Смитом и Каллумом Джонсоном очень важен. Конечно же, Джо Смит хочет самых больших боев. Его цель номер один – поединок с Канело. На втором месте, вероятно, стоит объединительный бой с Бетербиевым, а на третьем – поединок с Энтони Ярдом. Возможно, бой Смит – Бетербиев получится слишком дорогим, учитывая запросы бойцов. Так что если Джо победит Джонсона, то вполне может захотеть встретиться с Ярдом, и это будет хороший бой».

Артур Бетербиев готов провести поединок с абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе Саулем Альваресом.