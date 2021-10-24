Промоутер Фьюри: «У Уайлдера в ближайшие годы масса боев»
Арум: «Неважно, какое избиение получил Уайлдер, он может все обернуть в секунду»
Промоутер объяснил, что было особенного в третьем бою между американцем и Фьюри
24 октября 21:40
Боб Арум / фото - boxingscene.com
Знаменитый американский промоутер Боб Арум объяснил, что было особенного в третьем поединке между Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО) и Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 КО).
«Потому что он был очень будоражащим. Зрители никогда не теряли интерес. Зрители были зачарованы тем, как эти ребята дрались. И тем фактом, что маятник качнулся в другую сторону в бою. Неважно, какое избиение получил Уайлдер, он может все обернуть в секунду – послать в нокдаун и нокаутировать тебя. Это был зрелищный бой. Я все еще думаю о нем спустя 2 недели».
Боб Арум поделился мнением о силе Деонтея Уайлдера.
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