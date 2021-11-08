Альварес: «Хочу поблагодарить всех тех, кто поддерживал меня на протяжении 60 боев»
Арум: «Никому не под силу побить Канело»
Промоутер считает абсолютного чемпиона из Мексики непобедимым бойцом
20:50
Сауль Альварес / фото - boxingscene.com
Президент промоутерской компании Top Rank Боб Арум прокомментировал boxingscene.com досрочную победу мексиканской суперзвезды Сауля Альвареса (57-1-2, 39 KO) над над американцем Калебом Плантом (21-1-0, 12 KO) в минувшую субботу.
«Никто не победит Канело. Плант – хороший боксер, но никому не под силу побить Канело».
Сауль Альварес победил Калеба Планта техническим нокаутом в 11-м раунде.