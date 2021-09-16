Арум намерен устроить для Вальдеса поединок с победителем пары Стивенсон – Херринг
Арум: «О чем, черт возьми, говорит Уайлдер? Врачи осмотрели Фьюри и диагностировали коронавирус»
Глава Top Rank раскритиковал экс-чемпиона за его высказывания
16 сентября 19:16
Боб Арум / Фото - badlefthookПрезидент Top Rank Боб Арум поделился мнением по поводу слов американского супертяжеловеса Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) о том, что у чемпиона мира по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) на самом деле не было коронавируса.
Цитирует Арума BoxingScene.
«Я не знаю, во что верит Уайлдер или во что он не верит. Но он должен знать факт, что как только Фьюри заболел COVID, то немедленно связался с комиссией, или кто-то сделал это, и врачи комиссии осмотрели его и поставили диагноз COVID. Так о чем, черт возьми, говорит Уайлдер? Я имею в виду, это не так, как если бы боец вышел и сказал: «Мне нужно отсрочку, потому что я вывихнул ногу во время бега трусцой». Тогда всегда есть вопрос, действительно ли он травмирован, и тому подобное. Но это то, что может быть проверено комиссией. Почему Уайлдер должен мне верить? Он не должен. Почему он должен верить Фьюри? Если он не хочет, то не должен. Но пусть задаст вопрос комиссии, у которой нет никаких оснований лгать».
Уайлдер и Фьюри проведут третий поединок 9 октября в Лас-Вегасе.
Накануне Деонтей опубликовал фрагмент тренировки накануне поединка с «Цыганским королем».
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