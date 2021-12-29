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Арум – о карьере Лопеса: «Больше никаких боев в легком весе»
Промоутер подтвердил, что американец сменит дивизион
09:39
Фото: boxingscene.com
Глава Top Rank Боб Арум подтвердил, что бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-1, 12 КО) продолжит карьеру в новом дивизионе – первом полусреднем весе:
«Я буквально недавно разговаривал с Тео. Он все еще находится в Нью-Йорке, ему не разрешают путешествовать. Бойцы должны этого избегать, но он не позаботился о том, чтобы сбросить вес так, как ему следовало это сделать.
Лопес был обезвожен, у него возникли проблемы с легкими и пищеводом. Теофимо едва не умер, поэтому я сказал ему, чтобы он убедился, что с ним все в порядке.
Лопес думает, что до конца этой недели, перед Новым годом ему разрешат отправиться в Лас-Вегас. Я встречусь с ним и его отцом. Больше никаких боев в легком весе. Он будет драться в первом полусреднем дивизионе».
Напомним, другой промоутер Эдди Хирн уже нашел Лопесу соперника для дебюта в новой весовой категории.