Уайлдер: «Хочу закончить карьеру Фьюри»
Арум - о молчании Уайлдера на пресс-конференции: «Если бы я наговорил подобного, то тоже надел бы наушники»
Промоутер прокомментировал поведение «Бронзового Бомбардировщика»
18:00
Деонтей Уайлдер / фото - theshadowleague.com
Со-промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) Боб Арум заявил skysports.com, что понимает, почему Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) отказался общаться с журналистами во время пресс-конференции, посвященной его грядущей трилогии с непобежденным британцем.
«Что он мог сказать? Тем более после того, как открыл рот и подставил своего тренера. Все знают, что Марк Бриланд - один из самых приятных людей в мире. Он не утверждал, что Бриланд неправильно его тренировал, как всегда говорят боксеры. Он сказал, что Бриланд отравил ему воду, из-за чего он не мог драться. Это бред. Он сказал, что рефери Кенни Бейлис был пьян. Бред.
С перчатками Фьюри якобы что-то было неправильно. Безумие. Никто не прикасается к перчаткам, кроме комиссии, они запечатаны. Их надевают в раздевалке в присутствии камер. Так о чем он говорит? Если бы я наговорил подобного, то тоже надел бы наушники, чтобы никто не спрашивал меня об этом».
Деонтей Уайлдер поделился мыслями о предстоящем третьем бое против Тайсона Фьюри.
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