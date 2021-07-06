Арум - о молчании Уайлдера на пресс-конференции: «Если бы я наговорил подобного, то тоже надел бы наушники»

Деонтей Уайлдер / фото - theshadowleague.com

Со-промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) Боб Арум заявил skysports.com, что понимает, почему Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) отказался общаться с журналистами во время пресс-конференции, посвященной его грядущей трилогии с непобежденным британцем.

С перчатками Фьюри якобы что-то было неправильно. Безумие. Никто не прикасается к перчаткам, кроме комиссии, они запечатаны. Их надевают в раздевалке в присутствии камер. Так о чем он говорит? Если бы я наговорил подобного, то тоже надел бы наушники, чтобы никто не спрашивал меня об этом».