Арум объяснил, почему отказался подписывать Усика в начале его профи-карьеры

Промоутер положительно высказывается в адрес украинца

Александр Усик / фото - boxingscene.com

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал порталу World Boxing News, что не подписал Александра Усика (19-0, 13 КО) после его перехода в профессионалы, поскольку украинец тогда выступал в первом тяжелом весе – дивизионе, который не пользуется в США большой популярностью.

«Я хочу сказать вам, что в боксе мало таких приятных людей, как Усик. Он очень умный и веселый. У него вправду есть чувство юмора, с ним просто приятно находиться рядом. Он действительно веселый парень. Как друг мне он очень сильно нравится. Я всегда замечательно к нему относился, но касательно мысли о том, что мы бы добились аналогичных результатов, если бы я был его промоутером, то это возможно, но маловероятно. Эгис Климас спрашивал меня, хочу ли я подписать Усика. Я сказал: «Смотри, я американский промоутер, а он выступает в первом тяжелом весе. Я не могу зарабатывать для него деньги в этом дивизионе. Тебе лучше найти ему европейского промоутера, потому что в Европе у него все сложится хорошо». Это правда. Я знал, что он обладает потрясающими способностями. Мне сказал об этом Папаченко. Но что, черт побери, я бы делал с крузером в США?».

Александр Усик находится на втором месте в обновленном рейтинге лучших супертяжеловесов планеты по версии ESPN.