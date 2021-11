Арум перехватил олимпийского призера Токио у Эдди Хирна

Кейшон Дэвис / фото - Getty Images

Промоутерская компания Top Rank официально объявила о подписании контракта с серебряным призером Олимпийских игр в Токио, 22-летним американским проспектом легкого веса Кейшоном Дэвисом (3-0, 2 KO).

WE GOT ‘EM



Olympic silver medalist @KeyshawnDavis8 & undefeated Junior Welterweight @KelvinDavis_ have officially joined #TeamTopRank.



Both Davis brothers will make their TR debuts on the #LomaCommey card Dec. 11 at MSG. pic.twitter.com/MmIMLv6bJE