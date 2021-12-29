Арум подтвердил, что Кроуфорд больше не находится на контракте с Top Rank
Промоутер Боб Арум подтверди, что чемпион мира WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (38-0, 29 КО) больше не находится на контракте с Top Rank:
«У нас с Кроуфордом нормальные отношения. Он был у нас на контракте. Кроуфорд выполнил свои обязательства по контракту, а мы – свои. Мы устроили ему бой с Шоном Портером, в котором он одержал большую победу.
Теперь Кроуфорд – свободный агент. Он посмотрит вокруг, чтобы выбрать самую лучшую возможность. Почему бокс должен отличаться от других видов спорта?
Когда у бейсболиста или футболиста заканчивается контракт, он становится свободным агентом и стремится заключить самую выгодную сделку. Все говорят, что это нормально и естественно.
Что касается Кроуфорда, это тоже естественно. Если мы предложим самые лучшие условия, то поскольку Теренс привык работать с нами, я уверен, что они будут приемлемыми для него».
Напомним, Кроуфорд хотел бы провести объединительный поединок против чемпиона мира IBF, WBC Эррола Спенса, однако тот уже договорился с другим боксером.
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