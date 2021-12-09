Ломаченко назвал трех любимых боксеров
Арум: «После боя с Комми WBO назначит Ломаченко обязательным претендентом»
Промоутеры попытаются организовать бой украинца с Камбососом
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Василий Ломаченко / Фото: techiia
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум в интервью YouTube-каналу FightHype.com
рассказал, что готов договариваться о бое своего подопечного против Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) против абсолютного чемпиона мира Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО).
«Думаю, что в легком весе имеет больший смысл поединок Ломаченко с Камбососом, который побил Теофимо, а тот в свою очередь победил «Лому». А еще имеет смысл бой с Девином Хэйни, поскольку у него титул WBC.Напомним, 12 декабря в Нью-Йорке Ломаченко проведет поединок против ганца Ричарда Комми. Онлайн трансляция будет доступна на нашем сайте.
Все зависит от того, что хочет Камбосос и боксерские организации. Нас убедили в том, что WBO назначит Ломаченко обязательным претендентом. Безусловно, ввиду пандемии мы будем рады отправиться в Австралию, поскольку у меня есть большой опыт проведения боев в этой стране».