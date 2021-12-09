Арум: «После боя с Комми WBO назначит Ломаченко обязательным претендентом»

Василий Ломаченко / Фото: techiia

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум в интервью YouTube-каналу FightHype.com рассказал, что готов договариваться о бое своего подопечного против Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) против абсолютного чемпиона мира Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО).



Все зависит от того, что хочет Камбосос и боксерские организации. Нас убедили в том, что WBO назначит Ломаченко обязательным претендентом. Безусловно, ввиду пандемии мы будем рады отправиться в Австралию, поскольку у меня есть большой опыт проведения боев в этой стране».