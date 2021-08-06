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Арум рассказал о психическом состоянии Фьюри

Промоутер уверяет, что коронавирус никак не повлиял на моральное состояние «Цыганского Короля»
Бокс Профессиональный бокс
6 августа 20:40
Арум рассказал о психическом состоянии Фьюри
Тайсон Фьюри / фото - boxingscene.com

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум в интервью Sky Sports заявил, что Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) пребывает в отличном расположении духа, невзирая на срыв боя с Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и заболевание коронавирусом.

«Я не психиатр, но я провел много времени с Фьюри как после вердикта арбитражного суда, так и после объявления диагноза. И мне показалось, что ничего из этого его особо не задело. У Тайсона великолепный настрой, и ни одна из этих проблем на него не повлияла. Пытается ли он меня обмануть? Или себя? Я так не думаю. Ничто из случившегося ранее на нем не сказалось».

При этом Арум отметил, что их сторона приняла все меры, чтобы Фьюри успешно вышел на ринг 9-го октября против Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 KO).

«Мы полностью изолировали зал. Никто туда не зайдет, пока не сдаст тест. Если твой результат отрицателен, тогда ты проходишь внутрь. В противном случае - до свидания. Спарринг-партнерам не позволено брать с собой кого-то еще. Тогда как Шугар Хилл не будет тренировать еще шесть или семь боксеров. Зал будет только в распоряжении Тайсона. При этом два его спарринг-партнера - Эфе Аджагба и Джаред Андерсон - будут драться с ним в одном карде».

Тайсон Фьюри в очередной раз задел своего соперника по трилогии Деонтея Уайлдера.

Рене Тер Велде
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Теги

Тайсон Фьюри Боб Арум Энтони Джошуа Деонтей Уайлдер

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