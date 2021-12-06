Арум признался в желании подписать братьев Кличко

Боб также уверен, что братья сделали ошибку, выбрав Германию





Боб Арум / Фото: Top Rank

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум в эфире YouTube-канала BoxOffice признался, что хотел подписать бывших чемпионов мира в супертяжелом весе Виталия и Владимира Кличко в начале их карьеры.



«Оба брата Кличко приехали сначала в США. Тогда в HBO мне сказали поставить их на кард Флойда Мейвезера в Вегасе. Я всегда хотел их подписать, потому что они были двумя очень умными парнями. Невероятные личности с удивительными способностями. Но вместо этого они пошли к немецкому консультанту по имени Бернд Бенте. А он заточил их в Германии и держал подальше от американцев. Кличко смогли заработать хорошие деньги, боксируя в Германии. Но это лишь малая доля того, что они могли бы сделать, если бы их как следует промоутировали здесь».

Напомним, ранее промоутер Тайсона Фьюри заявил, что не верит в возвращение Владимира Кличко.