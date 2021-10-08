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Арум прокомментировал слухи о том, что Фьюри нокаутировали в спарринге перед трилогией с Уайлдером

Промоутер отрицает, что Андерсон «усыпил» «Цыганского Короля»
Бокс Профессиональный бокс
8 октября 11:05
Арум прокомментировал слухи о том, что Фьюри нокаутировали в спарринге перед трилогией с Уайлдером
Боб Арум / фото - boxingscene.com

Боб Арум, со-промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO), отрицает, что американский проспект Джаред Андерсон нокаутировал британца в спарринге, когда помогал ему готовиться к трилогии с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 KO).

Арума цитирует ресурс boxingnews24.com:

«Этот тренировочный лагерь Фьюри прошел лучше, чем предыдущий. Почему я так говорю? Да, я не общался с ним или членами его команды, но разговаривал со спарринг-партнерами Тайсона. Я говорил с Эфе Аджагбой и Джаредом Андерсоном, бойцами Top Rank, который выступят в отличном андеркарде боя Фьюри – Уайлдер. Они сказали мне, что Фьюри перед этим боем более резкий, чем перед предыдущим. То же самое мне говорил ШугарХилл Стюард.

Это неправда, что Андерсон нокаутировал Фьюри в спарринге, но он устроил ему ад. Тайсон сказал мне, что Джаред – будущий чемпион мира в супертяжелом весе. Я не знаю, есть ли у них видео спарринга».

Тайсон Фьюри в предстоящей трилогии с Деонтеем Уайлдером намерен победить американца необычным способом.

Рене Тер Велде
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Теги

Боб Арум Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер

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