Арум прокомментировал возможное сотрудничество Лопеса с Рейносо

Промоутер рассказал о сроках возвращения американца на ринг

Теофимо Лопес / фото - boxingscene.com

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум в рамках подкаста The 3 Knockdown Rule рассказал о сроках возвращения бывшего абсолютного чемпиона мира в легком дивизионе Теофимо Лопеса (16-1-0, 12 KO) на ринг, а также поделился мнением о возможном сотрудничестве американца с тренером Эдди Рейносо.

«Лопес однозначно не будет легковесом. Он не может уложиться в лимит легкого веса. На этой неделе я видел Теофимо и его доктора Нила Элатраша. У Лопес локтевая шпора, и в пятницу ему предстоит процедура по избавлению от нее. По данным доктора Элатраша, Теофимо будет готов драться в конце мае. Его тренировки под руководством Эдди Рейносо? Он говорил мне, что это возможно. Я не знаю, насколько это реально. Но если он остановит выбор на Эдди Рейносо в качестве главного тренера, то выберет лучшего. Так что это шаг, которому я поаплодирую и который поприветствую. Но, опять же, я не знаю, насколько это реально».

Теофимо Лопес подтвердил, что может начать сотрудничество с тренером Эдди Рейносо.