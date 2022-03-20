Арум рассказал, кого хочет увидеть соперником Фьюри в случае победы над Уайтом

Промоутер не верит, что «Цыганский Король» завершит карьеру

Тайсон Фьюри / фото - boxingscene.com

Боб Арум, со-промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO), в интервью Combat Sports on Fanatics View признался, что не верит, что «Цыганский Король» завершит карьеру после поединка с Диллианом Уайтом (28-2-0, 19 KO), и планирует устроить для него унификацию с победителем реванша между обладателем титулов WBA/WBO/IBF Александром Усиком (19-0, 13 KO) и Энтони Джошуа (24-2, 22 KO).

«Тайсон Фьюри завершит карьеру, когда я буду уходить на пенсию. Возможно, он еще долго будет выступать после того, как я перестану драться. Знаете, бойцы так говорят. Вероятно, они хотят заставить себя приложить нечеловеские усилия в поединке, который им предстоит. Тогда они говорят: «Это будет мой последний бой». Но я в это не верю. Конечно, я хочу чтобы после боя с Диллианом Уайтом Фьюри подрался с победителем реванша Джошуа – Усик. Если этот поединок состоится, то осенью Фьюри может сразиться с победителем».

Официально. Бой Уайт – Фьюри состоится 23 апреля.