Боб Арум рассказал, когда состоится реванш Усик – Джошуа
Арум считает, что у Уайта больше шансов победить Фьюри, чем было у Уайлдера
Глава Top Rank назвал сильные стороны претендента
12:11
Фото: Fury vs Joshua
Глава Top Rank Боб Арум высказался о шансах Диллиана Уайта (28-2, 19 КО) победить чемпиона мира WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО). Слова промоутера приводит boxing247.com:
«У Уайта большие шансы, потому что он сильный панчер, крепкий тяжеловес и очень опасный боксер. Во всяком случае, он представляет большую опасность для Тайсона, чем Деонтей. При этом не нужно забывать, что Уайлдер дважды отправлял в нокдаун Фьюри в последнем их бою.
Я с нетерпением жду этого боя, потому что считаю его действительно захватывающим противостоянием в супертяжелом весе. Вы знаете силу Диллиана и видели бокс в его исполнении».
Ранее Арум рассказал, какие PPV соберет бой Фьюри – Уайт.
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