Арум хочет организовать бои Вальдес – Наваррете, Стивенсон – Берчельт
Арум: «Шакур Стивенсон обладает удивительным талантом»
Глава Top Rank – о новоиспеченном чемпионе мира WBO
14:14
Боб Арум / Фото - ringtv.comПрезидент Top Rank Боб Арум поделился мыслями относительно победы чемпиона мира по версии WBO в первом легком дивизионе Шакура Стивенсона (17-0, 9 КО) над экс-обладателем титула Джеймелом Херрингом (23-3-0, 11 KO).
Цитирует Арума Sky Sports.
«Мы всегда знали, как и все, что Шакур обладает удивительным талантом. Но одно дело быть талантливым, а другое – стать бойцом, которого любит толпа. Сейчас уже Шакур это понимает. Он продемонстрировал потрясающее выступление в бою, против такого умелого парня, как Херринг. В своих прошлых поединках, Шакур выигрывал несколько раундов, а после этого практически бездействовал до финального гонга. В этот раз он вышел, чтобы решительно обыграть своего соперника. Это было совершенно другое выступление, по сравнению с предыдущими поединками».
Напомним, Стивенсон выиграл поединок у Херринга техническим нокаутом в 10-м раунде.
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